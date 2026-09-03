S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Fox-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Fox-Aktie an diesem Tag bei 36.89 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 27.108 Fox-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (67.52 USD), wäre das Investment nun 1’830.31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83.03 Prozent erhöht.

Fox wurde am Markt mit 27.71 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch