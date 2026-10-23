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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fox-Aktien gewesen.
Am 23.10.2023 wurde die Fox-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28.07 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Fox-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35.625 Fox-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 2’166.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60.82 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +116.67 Prozent.
Der Börsenwert von Fox belief sich jüngst auf 24.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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