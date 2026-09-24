S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Fox-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Fox-Anteile letztlich bei 31.35 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fox-Aktie investiert, befänden sich nun 31.898 Fox-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 63.96 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’040.19 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 104.02 Prozent erhöht.

Der Fox-Wert an der Börse wurde auf 27.07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch