S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Fox-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.96 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fox-Aktie investiert, befänden sich nun 270.563 Fox-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’489.72 USD, da sich der Wert eines Fox-Papiers am 29.10.2026 auf 57.25 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 15’489.72 USD, was einer positiven Performance von 54.90 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Fox bezifferte sich zuletzt auf 24.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch