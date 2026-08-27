Fox Aktie 46187409 / US35137L1052
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fox gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Fox-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 32.43 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.084 Fox-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fox-Aktie auf 69.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 214.62 USD wert. Mit einer Performance von +114.62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Fox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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