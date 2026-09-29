Fortune Brands Home & Security Aktie 13748167 / US34964C1062
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fortune Brands Home Security von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Fortune Brands Home Security eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurden Fortune Brands Home Security-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fortune Brands Home Security-Anteile an diesem Tag 80.36 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 124.435 Fortune Brands Home Security-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fortune Brands Home Security-Anteile wären am 28.09.2026 4’782.05 USD wert, da der Schlussstand 38.43 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52.18 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Fortune Brands Home Security eine Börsenbewertung in Höhe von 4.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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