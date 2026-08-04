S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fortune Brands Home Security von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das Fortune Brands Home Security-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fortune Brands Home Security-Papier bei 86.75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.153 Fortune Brands Home Security-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.08.2026 60.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52.17 USD belief. Damit wäre die Investition 39.86 Prozent weniger wert.

Fortune Brands Home Security wurde am Markt mit 5.88 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch