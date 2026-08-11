Fortune Brands Home & Security Aktie 13748167 / US34964C1062
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortune Brands Home Security von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Fortune Brands Home Security eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Fortune Brands Home Security-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 56.07 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17.834 Fortune Brands Home Security-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 47.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 855.84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14.42 Prozent verringert.
Der Fortune Brands Home Security-Wert an der Börse wurde auf 6.06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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