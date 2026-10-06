S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortune Brands Home Security-Investment von vor 10 Jahren verloren

Am 06.10.2016 wurde die Fortune Brands Home Security-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 50.38 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Fortune Brands Home Security-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.985 Fortune Brands Home Security-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 38.66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76.73 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 23.27 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Fortune Brands Home Security belief sich zuletzt auf 4.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch