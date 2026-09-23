S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortive von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden Fortive-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 48.44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20.644 Fortive-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 1’155.04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55.95 USD belief. Mit einer Performance von +15.50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Fortive eine Börsenbewertung in Höhe von 16.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch