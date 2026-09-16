Fortive Aktie 32786609 / US34959J1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes Fortive-Investment?
|
16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortive von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Fortive-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Fortive-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Fortive-Papier bei 32.17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Fortive-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.108 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fortive-Papiers auf 56.45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175.47 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 75.47 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fortive bezifferte sich zuletzt auf 16.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fortive Corp When Issued
Analysen zu Fortive Corp When Issued
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.