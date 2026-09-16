S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortive von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Fortive-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Fortive-Papier bei 32.17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Fortive-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.108 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fortive-Papiers auf 56.45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175.47 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 75.47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fortive bezifferte sich zuletzt auf 16.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch