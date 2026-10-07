Fortive Aktie 32786609 / US34959J1088
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|Lukratives Fortive-Investment?
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortive-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Fortive-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurden Fortive-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 53.57 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Fortive-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.867 Fortive-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fortive-Aktie auf 57.89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108.06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8.06 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Fortive bezifferte sich zuletzt auf 17.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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