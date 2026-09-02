S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortinet von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Fortinet-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 60.87 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 164.285 Fortinet-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 161.85 USD gerechnet, wäre die Investition nun 26’589.45 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 165.89 Prozent angewachsen.

Fortinet wurde am Markt mit 125.70 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch