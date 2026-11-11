S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortinet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Fortinet-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6.37 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 15.694 Fortinet-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (123.57 USD), wäre die Investition nun 1’939.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1’839.27 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Fortinet einen Börsenwert von 89.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch