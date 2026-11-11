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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortinet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Fortinet-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Fortinet-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6.37 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 15.694 Fortinet-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (123.57 USD), wäre die Investition nun 1’939.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1’839.27 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Fortinet einen Börsenwert von 89.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Fortinet Inc
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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