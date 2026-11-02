S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Ford Motor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18.01 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Ford Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.552 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 12.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68.02 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31.98 Prozent verkleinert.

Ford Motor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 48.93 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch