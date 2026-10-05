Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Ford Motor-Investition?
|
05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ford Motor gewesen.
Am 05.10.2021 wurde das Ford Motor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Ford Motor-Aktie bei 14.29 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ford Motor-Aktie investiert, befänden sich nun 699.790 Ford Motor-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ford Motor-Papiers auf 12.10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’467.46 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 15.33 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Ford Motor belief sich zuletzt auf 48.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ford Motor Co.
|
16:29
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor am Abend mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
28.09.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
21.09.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
14.09.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Ford Motor Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.