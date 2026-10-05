S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 5 Jahren gekostet

Am 05.10.2021 wurde das Ford Motor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Ford Motor-Aktie bei 14.29 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ford Motor-Aktie investiert, befänden sich nun 699.790 Ford Motor-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ford Motor-Papiers auf 12.10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’467.46 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 15.33 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Ford Motor belief sich zuletzt auf 48.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch