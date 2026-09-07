S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Ford Motor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12.95 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Ford Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 77.220 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 1’128.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.62 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12.90 Prozent zugenommen.

Ford Motor war somit zuletzt am Markt 58.36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch