Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Ford Motor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Ford Motor-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Ford Motor-Aktie bei 11.92 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Ford Motor-Aktie investiert hat, hat nun 83.893 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 12.43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’042.79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4.28 Prozent.
Der Ford Motor-Wert an der Börse wurde auf 49.56 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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