S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flex von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Flex-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Flex-Papier letztlich bei 22.26 USD. Bei einem Flex-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 449.191 Flex-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 109.25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49’074.11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 390.74 Prozent gesteigert.

Flex wurde am Markt mit 39.41 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch