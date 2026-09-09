Flex Aktie 188067 / SG9999000020
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09.09.2026 10:02:26
S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Flex von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Flex-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 09.09.2016 wurde das Flex-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Flex-Anteile an diesem Tag bei 10.73 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Flex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 93.189 Flex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (114.31 USD), wäre die Investition nun 10’652.46 USD wert. Mit einer Performance von +965.25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Flex bezifferte sich zuletzt auf 40.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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