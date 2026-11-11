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11.11.2026 10:02:29
S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Flex-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Flex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Flex-Papier an diesem Tag bei 61.52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16.255 Flex-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 76.09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’236.83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.68 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Flex zuletzt 28.87 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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