S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Flex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Flex-Papier an diesem Tag bei 61.52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16.255 Flex-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 76.09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’236.83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.68 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Flex zuletzt 28.87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch