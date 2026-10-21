Flex Aktie 188067 / SG9999000020
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21.10.2026 10:02:15
S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Flex-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Flex-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Flex-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20.54 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Flex-Aktie investiert, befänden sich nun 48.681 Flex-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 87.49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’259.10 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 325.91 Prozent angezogen.
Flex wurde am Markt mit 32.35 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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