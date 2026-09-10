S&P 500-Papier FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FirstEnergy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

FirstEnergy-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der FirstEnergy-Aktie betrug an diesem Tag 37.69 USD. Bei einem FirstEnergy-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 265.322 FirstEnergy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’260.55 USD, da sich der Wert eines FirstEnergy-Anteils am 09.09.2026 auf 46.21 USD belief. Damit wäre die Investition um 22.61 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von FirstEnergy belief sich zuletzt auf 26.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch