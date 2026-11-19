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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FirstEnergy von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in FirstEnergy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das FirstEnergy-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 46.24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die FirstEnergy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.163 Anteilen. Die gehaltenen FirstEnergy-Papiere wären am 18.11.2026 103.14 USD wert, da der Schlussstand 47.69 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +3.14 Prozent.
Der Börsenwert von FirstEnergy belief sich jüngst auf 27.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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