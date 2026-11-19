Das FirstEnergy-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 46.24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die FirstEnergy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.163 Anteilen. Die gehaltenen FirstEnergy-Papiere wären am 18.11.2026 103.14 USD wert, da der Schlussstand 47.69 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +3.14 Prozent.

Der Börsenwert von FirstEnergy belief sich jüngst auf 27.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch