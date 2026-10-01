S&P 500-Papier FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FirstEnergy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das FirstEnergy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das FirstEnergy-Papier 34.18 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 292.569 FirstEnergy-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’677.00 USD, da sich der Wert eines FirstEnergy-Papiers am 30.09.2026 auf 43.33 USD belief. Damit wäre die Investition 26.77 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von FirstEnergy bezifferte sich zuletzt auf 25.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch