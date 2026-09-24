S&P 500-Papier FirstEnergy-Aktie: Hätte sich eine Investition in FirstEnergy von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Vor 1 Jahr wurden FirstEnergy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen FirstEnergy-Anteile an diesem Tag bei 44.08 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die FirstEnergy-Aktie investiert hat, hat nun 22.686 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2026 990.25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43.65 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0.98 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von FirstEnergy bezifferte sich zuletzt auf 25.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch