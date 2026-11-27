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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fidelity National Information Services von vor 5 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Fidelity National Information Services eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 27.11.2021 wurde das Fidelity National Information Services-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fidelity National Information Services-Aktie bei 108.01 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 92.584 Fidelity National Information Services-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 2’559.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27.64 USD belief. Damit wäre die Investition um 74.41 Prozent gesunken.
Der Marktwert von Fidelity National Information Services betrug jüngst 14.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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