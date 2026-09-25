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Fidelity National Information Services Aktie 1873824 / US31620M1062

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Langfristige Investition 25.09.2026 16:02:27

S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fidelity National Information Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fidelity National Information Services eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Fidelity National Information Services
29.33 CHF 2.47%
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Am 25.09.2023 wurden Fidelity National Information Services-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Fidelity National Information Services-Anteile an diesem Tag bei 55.98 USD. Bei einem Fidelity National Information Services-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 178.635 Fidelity National Information Services-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fidelity National Information Services-Papiers auf 34.99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’250.45 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37.50 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für Fidelity National Information Services eine Börsenbewertung in Höhe von 17.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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