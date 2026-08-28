Fidelity National Information Services Aktie 1873824 / US31620M1062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Fidelity National Information Services-Anlage?
|
28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fidelity National Information Services von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Fidelity National Information Services eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Das Fidelity National Information Services-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 55.96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17.870 Fidelity National Information Services-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fidelity National Information Services-Aktie auf 40.55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 724.62 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27.54 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Fidelity National Information Services belief sich jüngst auf 20.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fidelity National Information Services IncShs
Analysen zu Fidelity National Information Services IncShs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.