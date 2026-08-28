S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fidelity National Information Services von vor 3 Jahren eingebracht

Das Fidelity National Information Services-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 55.96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17.870 Fidelity National Information Services-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fidelity National Information Services-Aktie auf 40.55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 724.62 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27.54 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Fidelity National Information Services belief sich jüngst auf 20.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch