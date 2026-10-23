S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fidelity National Information Services von vor 3 Jahren verloren

Am 23.10.2023 wurde das Fidelity National Information Services-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 49.58 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Fidelity National Information Services-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.017 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 77.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38.29 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 77.23 USD entspricht einer negativen Performance von 22.77 Prozent.

Zuletzt verbuchte Fidelity National Information Services einen Börsenwert von 18.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch