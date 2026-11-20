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|Lukratives Fidelity National Information Services-Investment?
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fidelity National Information Services von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in Fidelity National Information Services eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurden Fidelity National Information Services-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54.80 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Fidelity National Information Services-Aktie investierten, hätten nun 18.248 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 25.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 473.36 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 52.66 Prozent eingebüsst.
Zuletzt ergab sich für Fidelity National Information Services eine Börsenbewertung in Höhe von 13.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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