S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der FedEx-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die FedEx-Anteile bei 178.60 USD. Bei einem FedEx-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55.991 FedEx-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 335.99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’812.43 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88.12 Prozent gesteigert.

FedEx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 78.98 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch