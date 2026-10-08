FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in FedEx-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem FedEx-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das FedEx-Papier an diesem Tag bei 159.95 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in FedEx-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62.518 FedEx-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 289.04 USD gerechnet, wäre die Investition nun 18’070.27 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 80.70 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von FedEx belief sich zuletzt auf 68.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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