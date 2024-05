S&P 500-Papier ExxonMobil-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich ExxonMobil-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel ExxonMobil am 29.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 3.68 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die ExxonMobil-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3.66 Prozent erhöht. Alles in allem schüttet ExxonMobil 14.94 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 0.013 Prozent.

ExxonMobil-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der ExxonMobil-Titel via NYSE bei einem Wert von 113.63 USD aus dem Geschäft. Das ExxonMobil-Papier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 3.68 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3.22 Prozent betrug.

Reale Rendite vs. ExxonMobil-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der ExxonMobil-Kurs via NYSE 9.22 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 12.75 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie ExxonMobil

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 3.83 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3.37 Prozent fallen.

ExxonMobil-Eckdaten

ExxonMobil ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 517.259 Mrd. USD. Das ExxonMobil-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 11.25. Im Jahr 2023 erzielte ExxonMobil einen Umsatz von 333.711 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 8.89 USD.

Redaktion finanzen.ch