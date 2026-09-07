S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Extra Space Storage von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Extra Space Storage-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 190.90 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Extra Space Storage-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.238 Extra Space Storage-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 139.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 729.44 USD wert. Mit einer Performance von -27.06 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Extra Space Storage belief sich jüngst auf 29.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch