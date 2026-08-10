S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Extra Space Storage von vor 5 Jahren gekostet

Am 10.08.2021 wurden Extra Space Storage-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Extra Space Storage-Aktie betrug an diesem Tag 173.65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Extra Space Storage-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.576 Extra Space Storage-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86.12 USD, da sich der Wert eines Extra Space Storage-Papiers am 07.08.2026 auf 149.54 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13.88 Prozent.

Der Börsenwert von Extra Space Storage belief sich jüngst auf 31.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch