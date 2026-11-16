S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Extra Space Storage von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Extra Space Storage-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 132.91 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Extra Space Storage-Papier investiert hätte, hätte er nun 75.239 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’925.36 USD, da sich der Wert einer Extra Space Storage-Aktie am 13.11.2026 auf 158.50 USD belief. Damit wäre die Investition 19.25 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Extra Space Storage zuletzt 33.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch