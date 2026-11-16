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|Rentable Extra Space Storage-Anlage?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Extra Space Storage von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Extra Space Storage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Extra Space Storage-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 132.91 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Extra Space Storage-Papier investiert hätte, hätte er nun 75.239 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’925.36 USD, da sich der Wert einer Extra Space Storage-Aktie am 13.11.2026 auf 158.50 USD belief. Damit wäre die Investition 19.25 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Extra Space Storage zuletzt 33.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Extra Space Storage Inc.
Analysen zu Extra Space Storage Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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