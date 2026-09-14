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Extra Space Storage Aktie 1864006 / US30225T1025

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Performance unter der Lupe 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Extra Space Storage von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Extra Space Storage-Investment gewesen.

Extra Space Storage
112.27 CHF 0.50%
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Die Extra Space Storage-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Extra Space Storage-Papier an diesem Tag 77.13 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 129.651 Extra Space Storage-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’845.20 USD, da sich der Wert einer Extra Space Storage-Aktie am 11.09.2026 auf 137.64 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78.45 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Extra Space Storage belief sich jüngst auf 29.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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