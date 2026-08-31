Extra Space Storage Aktie 1864006 / US30225T1025
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Extra Space Storage von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Extra Space Storage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Extra Space Storage-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 128.68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.777 Extra Space Storage-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Extra Space Storage-Aktie auf 142.91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111.06 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +11.06 Prozent.
Am Markt war Extra Space Storage jüngst 30.22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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