S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Extra Space Storage von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Extra Space Storage-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 128.68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.777 Extra Space Storage-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Extra Space Storage-Aktie auf 142.91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111.06 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +11.06 Prozent.

Am Markt war Extra Space Storage jüngst 30.22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch