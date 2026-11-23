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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Extra Space Storage von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Extra Space Storage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Extra Space Storage-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Extra Space Storage-Anteile bei 126.82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Extra Space Storage-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.789 Extra Space Storage-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122.15 USD, da sich der Wert eines Extra Space Storage-Papiers am 20.11.2026 auf 154.91 USD belief. Mit einer Performance von +22.15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Extra Space Storage belief sich jüngst auf 32.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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