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Extra Space Storage Aktie 1864006 / US30225T1025

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Ausschüttung 15.05.2026 16:36:48

S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: Diese Dividendenzahlung können Extra Space Storage-Aktionäre erwarten

S&P 500-Papier Extra Space Storage-Aktie: Diese Dividendenzahlung können Extra Space Storage-Aktionäre erwarten

Extra Space Storage-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Extra Space Storage-Dividende aus.

Extra Space Storage
108.44 CHF -3.51%
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Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Extra Space Storage am 14.05.2026 eine Dividende in Höhe von 6.48 USD beschlossen. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. 1.37 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. So verkleinerte sich die Extra Space Storage- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0.051 Prozent.

Veränderung der Extra Space Storage-Dividendenrendite

Der Extra Space Storage-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 142.19 USD in den Feierabend. Das Extra Space Storage-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4.98 Prozent. Die Dividendenrendite von Extra Space Storage zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 4.33 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Extra Space Storage via New York um 6.59 Prozent reduziert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 2.18 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Extra Space Storage

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 6.58 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4.63 Prozent sinken.

Hauptdaten der Extra Space Storage-Aktie

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Extra Space Storage steht aktuell bei 30.081 Mrd. USD. Das KGV von Extra Space Storage beträgt aktuell 28.37. Im Jahr 2025 erzielte Extra Space Storage einen Umsatz von 3.378 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 4.59 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,bluebay / Shutterstock.com
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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