S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expand Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Expand Energy-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Expand Energy-Papiers betrug an diesem Tag 83.64 USD. Bei einem Expand Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.196 Expand Energy-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 102.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85.96 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 2.77 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Expand Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 19.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch