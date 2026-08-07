Expand Energy Aktie 59901228 / US1651677353
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expand Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Expand Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Expand Energy-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86.90 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expand Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 11.507 Expand Energy-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (91.96 USD), wäre die Investition nun 1’058.23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +5.82 Prozent.
Expand Energy war somit zuletzt am Markt 21.10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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