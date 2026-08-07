S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expand Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Expand Energy-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86.90 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expand Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 11.507 Expand Energy-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (91.96 USD), wäre die Investition nun 1’058.23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +5.82 Prozent.

Expand Energy war somit zuletzt am Markt 21.10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch