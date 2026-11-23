Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Exelon-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 45.75 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Exelon-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 218.579 Exelon-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 45.70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’989.07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0.11 Prozent vermindert.

Exelon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch