|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Exelon-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Exelon von vor einem Jahr rentabel gewesen?
Bei einem frühen Investment in Exelon-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Exelon-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 45.75 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Exelon-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 218.579 Exelon-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 45.70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’989.07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0.11 Prozent vermindert.
Exelon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Exelon Corp.
|
16:02
|S&P 500-Papier Exelon-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Exelon von vor einem Jahr rentabel gewesen? (finanzen.ch)
|
16.11.26
|S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.11.26
|S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelon-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
26.10.26
|S&P 500-Wert Exelon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelon von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Pluszeichen in New York: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Exelon Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.