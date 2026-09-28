Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Exelon-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Exelon-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 28.09.2025 wurde die Exelon-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 44.09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.268 Exelon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Exelon-Papiere wären am 25.09.2026 91.49 USD wert, da der Schlussstand 40.34 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 8.51 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Exelon belief sich jüngst auf 41.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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