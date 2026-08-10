Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Exelon-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Exelon-Aktie Investoren gebracht.
Die Exelon-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40.19 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 248.818 Exelon-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 11’348.59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45.61 USD belief. Mit einer Performance von +13.49 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Exelon betrug jüngst 47.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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