Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exelon von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Exelon-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Exelon-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37.41 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26.731 Exelon-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 1’088.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40.73 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 8.87 Prozent.
Jüngst verzeichnete Exelon eine Marktkapitalisierung von 42.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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