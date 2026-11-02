S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 02.11.2023 wurde das Exelon-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 40.70 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 245.700 Exelon-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 11’341.52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46.16 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 13.42 Prozent.

Der Börsenwert von Exelon belief sich jüngst auf 47.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch