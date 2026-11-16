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|Lukrative Exelon-Investition?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Papier Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Exelon eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Exelon-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Exelon-Aktie an diesem Tag 23.70 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42.194 Exelon-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’951.48 USD, da sich der Wert eines Exelon-Anteils am 13.11.2026 auf 46.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95.15 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Exelon belief sich jüngst auf 47.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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