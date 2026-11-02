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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Eversource Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Eversource Energy-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Eversource Energy-Papiers betrug an diesem Tag 84.55 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Eversource Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11.827 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 810.76 USD, da sich der Wert einer Eversource Energy-Aktie am 30.10.2026 auf 68.55 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18.92 Prozent eingebüsst.
Am Markt war Eversource Energy jüngst 25.86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eversource Energy
Analysen zu Eversource Energy
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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