S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Eversource Energy-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Eversource Energy-Papiers betrug an diesem Tag 84.55 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Eversource Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11.827 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 810.76 USD, da sich der Wert einer Eversource Energy-Aktie am 30.10.2026 auf 68.55 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18.92 Prozent eingebüsst.

Am Markt war Eversource Energy jüngst 25.86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch